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Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: пострадавшим выплатят до миллиона гривен

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Днепр, Четверг 26 января 2023 07:50
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: пострадавшим выплатят до миллиона гривен Фото: пострадавшим при ракетном ударе по Днепру выплатят до миллиона гривен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всем, чье жилье пострадало во время ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, выплатят компенсацию в размере до миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Соответствующее решение во время последнего совещания, которое прошло 25 января, приняли депутаты городского совета Днепра.

"В ходе 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единственным платежом", - говорится в сообщении.

Таким образом, своим решением местные депутаты удвоили сумму компенсаций, принятую осенью прошлого года. Потерпевшие смогут получить средства после обследований и инструментальных оценок.

Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.

По последним данным, вследствие удара по многоэтажке погибли 46 людей, еще более 80 человек получили ранения.

Также сообщалось, что в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

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