Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: кількість жертв зросла до 11

Станом на ранок 7 жовтня у Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місцях влучання ракет. За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового будинку деблокували 8 тіл. Врятували 6 людей, з яких 5 госпіталізували.

Під завалами чотириповерхового будинку знайшли трьох загиблих. Рятувальники деблокували 15 осіб, з них 8 ушпиталили.

До рятувальних робіт залучили 45 бійців ДСНС та 12 одиниць техніки, а також 5 одиниць техніки комунальників.

Фото: з-під завалів у Запоріжжі дістали 11 тіл загиблих

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