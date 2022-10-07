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Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: кількість жертв зросла до 11

Фото: у Запоріжжі внаслідок ракетних ударів загинули 11 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі зросла до 11. З-під завалів вдалося врятувати 21 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Станом на ранок 7 жовтня у Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місцях влучання ракет. За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового будинку деблокували 8 тіл. Врятували 6 людей, з яких 5 госпіталізували.

Під завалами чотириповерхового будинку знайшли трьох загиблих. Рятувальники деблокували 15 осіб, з них 8 ушпиталили.

До рятувальних робіт залучили 45 бійців ДСНС та 12 одиниць техніки, а також 5 одиниць техніки комунальників.

Фото: з-під завалів у Запоріжжі дістали 11 тіл загиблих
(t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, вчора зранку окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет, які влучили у багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося про 7 загиблих та 5 осіб, які зникли безвісти.

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ЗапоріжжяДСНСракетный удар