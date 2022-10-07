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Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: количество жертв возросло до 11

Фото: в Запорожье в результате ракетных ударов погибли 11 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье возросло до 11. Из-под завалов удалось спасти 21 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По состоянию на утро 7 октября в Запорожье продолжаются спасательные работы на местах попадания ракет. По одному адресу из-под завалов пятиэтажного дома деблокировали 8 тел. Спасли 6 человек, из которых 5 госпитализировали.

Под завалами четырехэтажного дома обнаружили троих погибших. Спасатели деблокировали 15 человек, из них 8 госпитализировали.

К спасательным работам привлекли 45 бойцов ГСЧС и 12 единиц техники, а также 5 единиц техники коммунальщиков.

Фото: из-под завалов в Запорожье достали 11 тел погибших
(t.me/dsns_telegram)

Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Запорожью семь ракет, которые попали в многоэтажки.

Ранее сообщалось о 7 погибших и 5 человек, пропавших без вести.

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ЗапорожьеГСЧСракетный удар