UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Жодний ракетний терор окупантів не зупинить боротьбу українського народу за свободу, і американський народ у цій боротьбі поряд з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет допомоги та незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу!", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч з народом України.

Раніше повідомлялося, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Пізніше у Пентагоніопублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакету допомоги від США Україні розміром 275 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України