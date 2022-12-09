Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США

Жодний ракетний терор окупантів не зупинить боротьбу українського народу за свободу, і американський народ у цій боротьбі поряд з українцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.
"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет допомоги та незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу!", - наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч з народом України.
Раніше повідомлялося, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.
Пізніше у Пентагоніопублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакету допомоги від США Україні розміром 275 млн доларів.
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