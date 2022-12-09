Ракетный террор не остановит борьбу за свободу: Зеленский о новом пакете помощи от США

Никакой ракетный террор оккупантов не остановит борьбу украинского народа за свободу, и американский народ в этой борьбе рядом с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет помощи и неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу!", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что важно, что народ США в этой борьбе – плечом к плечу с народом Украины.