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Ракетный террор не остановит борьбу за свободу: Зеленский о новом пакете помощи от США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Никакой ракетный террор оккупантов не остановит борьбу украинского народа за свободу, и американский народ в этой борьбе рядом с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет помощи и неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу!", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что важно, что народ США в этой борьбе – плечом к плечу с народом Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.

Позже в Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, который вошел в новый пакет помощи от США Украине размером 275 млн долларов.

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