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Ракетний терор РФ проти енергосектору України остаточно провалився, - ISW

Фото: Ракетний терор РФ проти енергосектору України остаточно провалився (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився і Москва, схоже, відмовилася від цих зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у РФ в жовтні 2022 року поставили ціль знищити український енергосектор до зими.

Фахівці навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.

Нагадаємо, українська енергосистема з жовтня минулого року пережила 15 ракетних атак. Остання сталася 9 березня.

Скільки в Росії залишається ракет і як їй вдається поповнювати запаси - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ЕлектроенергіяВійна Росії проти України