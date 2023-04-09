Ракетний терор РФ проти енергосектору України остаточно провалився, - ISW

Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився і Москва, схоже, відмовилася від цих зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.

Фахівці навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів

Аналітики зазначають, що у РФ в жовтні 2022 року поставили ціль знищити український енергосектор до зими.

Нагадаємо, українська енергосистема з жовтня минулого року пережила 15 ракетних атак. Остання сталася 9 березня.

Скільки в Росії залишається ракет і як їй вдається поповнювати запаси - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.