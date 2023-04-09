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Ракетный террор РФ против энергосектора Украины окончательно провалился, - ISW

Фото: Ракетный террор РФ против энергосектора Украины окончательно провалился (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российский ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалился, и Москва, похоже, отказалась от этих усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что у РФ в октябре 2022 года поставили цель уничтожить украинский энергосектор до зимы.

Специалисты привели данные министерства обороны Великобритании, в которых указывается, что частота массированных обстрелов

К слову, министр энергетики Герман Галущенко 8 апреля заявил, что Украина впервые с 11 октября 2022 возобновляет экспорт энергоресурсов.

Напомним, украинская энергосистема с октября прошлого года пережила 15 ракетных атак. Последняя произошла 9 марта.

Сколько в России остается ракет и как ей удается пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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