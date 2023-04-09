Ракетний терор РФ проти енергосектору України остаточно провалився, - ISW

Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився і Москва, схоже, відмовилася від цих зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у РФ в жовтні 2022 року поставили ціль знищити український енергосектор до зими.

"О днак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", - мовиться у звіті.

Фахівці навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів зменшилася з березня 2023 року.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.