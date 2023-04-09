Ракетный террор РФ против энергосектора Украины окончательно провалился, - ISW

Российский ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалился, и Москва, похоже, отказалась от этих усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что у РФ в октябре 2022 года поставили цель уничтожить украинский энергосектор до зимы.

"Однако серия крупномасштабных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре не достигла целей повлечь за собой гуманитарную катастрофу, ослабить украинский военный потенциал и заставить Украину идти на переговоры. 1 марта государственные российские СМИ признали этот провал", - говорится в отчете ISW.

Специалисты привели данные министерства обороны Великобритании, в которых указывается, что частота массированных обстрелов уменьшилась с марта 2023 года.

К слову, министр энергетики Герман Галущенко 8 апреля заявил, что Украина впервые с 11 октября 2022 возобновляет экспорт энергоресурсов.