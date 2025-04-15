Ракетний обстріл застав на вулиці: як врятуватися і що робити негайно

Рятувальники наголошують, що ракетний обстріл може початися раптово - навіть тоді, коли ви гуляєте з дитиною або йдете у справах. У таких ситуаціях важливо знати, як діяти.

Що робити, якщо обстріл застав на вулиці:

якнайшвидше сховайтеся в укритті, метро, підземному переході, паркінгу чи на сходовому майданчику найближчого будинку;

якщо чуєте вибухи поблизу - негайно лягайте на землю та сховайтеся в заглибленні;

якщо ви з дитиною - покладіть її в заглиблення першою й прикрийте собою;

прийміть безпечну позу - ляжте долілиць, схрестіть ноги, прикрийте голову руками, заплющіть очі та відкрийте рот.

У ДСНС наголошують, що не можна підіймати голову без крайньої потреби. Також закликають зберігати спокій та дотримуватися інструкцій, аби зменшити ризик для життя.