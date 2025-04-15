Ракетный обстрел застал на улице: как спастись и что делать немедленно

Ракетный удар по Сумам

Напомним, утром в воскресенье, 13 апреля российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Для атаки были использованы баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы были заполнены людьми.

Ракеты попали прямо в центр города, что повлекло значительные жертвы среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере 35 человек, среди них есть дети. Количество раненых возросло до 117 человек, в том числе 15 детей. Больше всего пострадавших было в троллейбусе, который как раз проезжал мимо места взрыва.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Ранее, вечером 4 апреля и ночью 5 апреля 2025 года, массированной атаке со стороны России подвергся Кривой Рог. Сначала по городу нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, а затем - ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрела погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 9 детей, а еще 68 человек получили ранения.

Атака вызвала значительные разрушения: повреждены 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, рестораны и десятки автомобилей. Удар пришелся на жилой массив и детскую площадку, что является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

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