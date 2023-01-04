Ракетний обстріл Запоріжжя: в ОВА показали наслідки атаки росіян

Російські окупанти ввечері 3 січня атакували ракетами Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Унаслідок "прильоту" зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", - зазначив посадовець. Старух вказав, що пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки, На місці події працюють рятувальні та комунальні служби міста. Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю / (t.me/starukhofficial)