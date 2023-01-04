Ракетний обстріл Запоріжжя: в ОВА показали наслідки атаки росіян
Російські окупанти ввечері 3 січня атакували ракетами Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Унаслідок "прильоту" зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки, На місці події працюють рятувальні та комунальні служби міста.
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, ввечері 3 січня у Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом з'явилася інформація, що росіяни завдали ракетного удару по околицях міста.
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