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Ракетный обстрел Запорожья: в ОВА показали последствия атаки россиян

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Запорожье, Среда 04 января 2023 00:47
Ракетный обстрел Запорожья: в ОВА показали последствия атаки россиян Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 3 января атаковали ракетами Запорожье. Под удар враган попал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате "прилета" разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", - отметил чиновник.

Старух указал, что повреждения получили также расположенные рядом жилые дома. На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы города.

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью / (t.me/starukhofficial)

Напомним, вечером 3 января в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии появилась информация, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям города.

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