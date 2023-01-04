Ракетный обстрел Запорожья: в ОВА показали последствия атаки россиян

Российские оккупанты вечером 3 января атаковали ракетами Запорожье. Под удар враган попал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате "прилета" разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", - отметил чиновник. Старух указал, что повреждения получили также расположенные рядом жилые дома. На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы города. Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью / (t.me/starukhofficial)