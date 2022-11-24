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Ракетний обстріл Вишгорода: кількість жертв збільшилась

Фото: Ракетний обстріл Вишгорода (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок ракетного удару Росії по Вишгороду (Київська область) загинуло 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

Поліцейський повідомив, що внаслідок ракетної атаки РФ було вбито 6 осіб. Ще 30 людей постраждали, розбиті багатоповерхівки та зламані долі.

"Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - додав очільник поліції.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

Докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі - "Міста без світла і без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів".

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Російська ФедераціяКиївська областьВышгородВійна в Україні