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Ракетний обстріл Сумської області: кількість загиблих зросла, розбір завалів продовжується

Фото: в Сумській області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області зросла кількість загиблих внаслідок удару російських терористів керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як нагадує ОВА, російські літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб близько 13:45, сьогодні, 9 лютого. Внаслідок влучання: 

  • зруйновані житлові будинки;
  • майстерня однієї з агрофірм.
 

Фото: в Сумській області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу (t.me/Sumy_news_ODA)

Згідно з попередніми даними 3 людей загинули, 4 поранено. Розбір завалів продовжується, на місці працюють служби. 

Ситуація у Сумській області

Після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям регіону, обстрілюючи постійно прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Також нещодавно ворог обстріляв місто Ворожба в Сумській області внаслідок чого загинув чоловік. 

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