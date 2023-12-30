Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих стрімко зросла

Кількість жертв у Києві внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії знову зросла. Наразі відомо про 13 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
О 10:41 міський голова повідомив про те, що рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Втім пізніше кількість жертв зросла до 13.
Також наразі відомо про 32 постраждалих. 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.
Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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