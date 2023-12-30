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Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих стрімко зросла

Субота 30 грудня 2023 10:55
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Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих стрімко зросла Фото: Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих стрімко зросла (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв у Києві внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії знову зросла. Наразі відомо про 13 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

О 10:41 міський голова повідомив про те, що рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Втім пізніше кількість жертв зросла до 13.

Також наразі відомо про 32 постраждалих. 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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