Ракетный обстрел Киева: количество погибших стремительно выросло

Число жертв в Киеве в результате вчерашней массированной атаки России снова возросло. Сейчас известно о 13 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

В 10:41 городской голова сообщил о том, что спасатели достали тела еще двух человек из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Впрочем позже количество жертв возросло до 13.

Также пока известно о 32 пострадавших. 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну Х-59;

14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.