Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили біля будівлі ЦНАПу, кількість поранених зросла

"Попередньо це ракета С-400. Вона прилетіла поряд з будівлею Київської адміністрації міста Харкова. Тут розташований Центр надання адміністративних послуг", - заявив Терехова.

Серед постраждалих відвідувачі та працівники центру.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/synegubov)

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/pgo_gov_ua)

"Серед них (постраждалих, - ред.) п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються.

Ранковий удар по Харкову

Зранку російські терористи завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Міський голова повідомив про обстріл Київського району міста. Через удар пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

Пізніше Синєгубов заявив, що, згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто ракетою С-400.