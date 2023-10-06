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Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених знову збільшилась

Фото: наслідки російського ракетного удару по Харкову 6 жовтня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки цього ранку. За останніми даними, поранення загалом отримали 30 людей. Число жертв - не змінювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Серед поранених жителів Харкова: 20 чоловіків та 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний малюк - брат загиблої дитини, уточнив чиновник.

Він також розповів, що стан більшості поранених, зокрема дитини, розцінюється як середній.

"Також є кілька "легких" пацієнтів. Їм надали допомогу на місці", - додав керівник регіону.

За словами Синєгубова, переважно у поранених фіксуються вибухові травми, осколкові поранення рук та ніг, особи, гематоми, а двоє постраждалих отримали гостру реакцію на стрес.

"Внаслідок ракетного удару вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років", - сказав чиновник.

Ранковий ракетний обстріл Харкова

Війська РФ рано вранці в п'ятницю завдали ракетної атаки по Харкову, вдаривши по центру міста. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Під ударом загарбників були житлові будинки у двох районах Харкова - у Київському та Основ'янському.

Прокуратурою було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Усі подробиці ракетної атаки військ РФ у Харкові та кадри з місця трагедії - у матеріалі РБК-Україна.

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