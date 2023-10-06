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Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова увеличилось

Фото: последствия российского ракетного удара по Харькову 6 октября (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове увеличилось количество пострадавших вследствие российской ракетной атаки этим утром. По последним данным, ранения в общей сложности получили 30 человек. Число жертв - не менялось.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Среди раненых жителей Харькова: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный малыш - брат погибшего ребенка, уточнил чиновник.

Он также рассказал, что состояние большинства раненых, в том числе ребенка, расценивается как среднее.

"Также есть несколько "легких" пациентов. Им предоставили помощь на месте", - добавил руководитель региона.

По словам Синегубова, преимущественно у раненых фиксируются взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы, а двое пострадавших получили острую реакцию на стресс.

"В результате ракетного удара утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет", - сказал чиновник

Утренний ракетный обстрел Харькова

Войска РФ рано утром в пятницу нанесли ракетную атаку по Харькову, ударив по центру города. По предварительным данным, оккупанты для обстрела применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Под ударом захватчиков были жилые дома в двух районах Харькова - в Киевском и Основянском. 

Прокуратурой были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Все подробности ракетной атаки войск РФ по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.

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