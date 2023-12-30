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Ракетний обстріл: глава Пентагону обіцяє непохитну підтримку Україні

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у п'ятницю, 29 грудня, провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Сторони обговорили масштабну ракетну атаку РФ проти України й окреслили перспективи подальшої міждержавної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Пета Райдера.

Під час діалогу, глави оборонних відомств обговорили жорстокі повітряні атаки Росії та останню ситуацію на фронті. Держсекретар Остін підтвердив непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та коаліції з близько 50 членів Альянсу і партнерів.

Обидва лідери також домовилися надалі підтримувати контакти.

Масштабний обстріл України

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни.

Спочатку агресор випустив дрони-камікадзе, а згодом обстріляв міста крилатими і балістичними ракетами різного типу. Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей. Силам ППО вдалося збити 114 об'єктів.

Через падіння уламків та влучання ракет, у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.

Президент США Джо Байден рішуче засудив російський обстріл України. За його словами, Путін намагається знищити Україну і його слід зупинити.

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі озвучив хитрий план РФ, під час якого у Москві розробляли наймасштабніший ракетний удар по Україні.

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