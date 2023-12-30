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Ракетный обстрел: глава Пентагона обещает непоколебимую поддержку Украине

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в пятницу, 29 декабря, провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили масштабную ракетную атаку РФ против Украины и очертили перспективы дальнейшего межгосударственного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

В ходе диалога, главы оборонных ведомств обсудили жестокие воздушные атаки России и последнюю ситуацию на фронте. Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимость поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и коалиции из почти 50 членов Альянса и партнеров.

Оба лидера также договорились в дальнейшем поддерживать контакты.

Масштабный обстрел Украины

В пятницу, 29 декабря, российские захватчики осуществили наиболее масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны.

Сначала агрессор выпустил дроны-камикадзе, а позже обстрелял города крылатыми и баллистическими ракетами различного типа. В целом по Украине были выпущены 158 вражеских целей. Силам ПВО удалось сбить 114 объектов.

Из-за падения обломков и попадания ракет, в ряде регионов Украины есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Президент США Джо Байден решительно осудил российский обстрел Украины. По его словам, Путин пытается уничтожить Украину и его следует остановить.

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли озвучил хитрый план РФ, в ходе которого в Москве разрабатывали масштабный ракетный удар по Украине.

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