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Ракетний обстріл Дніпра: є загиблі та постраждалі, пошкоджено пологовий будинок

Дніпро , П'ятниця 29 грудня 2023 08:59
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Ракетний обстріл Дніпра: є загиблі та постраждалі, пошкоджено пологовий будинок Фото: у Дніпрі є загиблі та постраждалі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки росіян є загиблі та постраждалі. Окрім того, у місті пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Дніпра Бориса Філатова.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - повідомив Філатов.

Подробиць щодо обстрілів мер не повідомив.

"Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", - додав він.

Як повідомляє "Суспільне", через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки палають будинки.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

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