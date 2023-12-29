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Ракетный обстрел Днепра: есть погибшие и пострадавшие, поврежден роддом

Днепр, Пятница 29 декабря 2023 08:59
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Ракетный обстрел Днепра: есть погибшие и пострадавшие, поврежден роддом Фото: в Днепре есть погибшие и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре в результате утренней ракетной атаки россиян есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, в городе поврежден роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Днепра Бориса Филатова.

"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - сообщил Филатов.

Подробности об обстрелах мэр не сообщил.

"Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", - добавил он.

Как сообщает "Суспільне", из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. В частности, в здании медучреждения выбиты окна. Погибших и раненых нет.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.

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