Ракетный обстрел Днепра: попадание по инфраструктуре и более 20 пострадавших

Сегодня, 17 ноября, русские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них - в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.

Сообщается, что изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.

"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили свою привычную жизнь. За все эти преступные обстрелы придет расплата", - добавил глава Днепропетровской ОВА.