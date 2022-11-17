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Ракетный обстрел Днепра: попадание по инфраструктуре и более 20 пострадавших

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Днепр, Четверг 17 ноября 2022 15:49
Ракетный обстрел Днепра: попадание по инфраструктуре и более 20 пострадавших Фото: россияне обстреляли Днепр, насчитывается более 20 пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 17 ноября, русские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них - в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.

Сообщается, что изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.

"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили свою привычную жизнь. За все эти преступные обстрелы придет расплата", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром 17 ноября российские войска обстреляли Днепр . Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие.

Также ранее мы писали, что ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области . Ракеты попали в гражданские объекты, есть погибшие.

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