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Ракетний обстріл Черкас: в ОВА назвали ймовірну ціль росіян

П'ятниця 22 вересня 2023 12:15
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Ракетний обстріл Черкас: в ОВА назвали ймовірну ціль росіян Фото: наслідки удару російських терористів по Черкасах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Під час ракетного удару по Черкасах, 21 вересня, російські терористи ймовірно намагались поцілили по енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в коментарі для "Радіо Свобода".

"З високою ймовірністю ракети були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди", - заявив Табурець.

Можливо, як зазначив Табурець, терористи атакували місто ракетами класу "повітря-земля" Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.

Наслідки удару продовжують ліквідовувати

За словами начальника ОВА, загалом з місця удару було вивезено більше 593 тонн будівельного сміття. Очікується, що ближче до обіду рятувальники вже завершать роботу. Після цього працюватимуть комунальники.

Ракетний обстріл України 21 вересня

Вчора, 21 вересня, російські терористи вдались до масованого ракетного обстрілу по території України. Загалом було випущено 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Загалом наші повітряні сили збили 36 снарядів.

Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

Внаслідок удару була зруйнована будівля готелю в Черкасах. Правоохоронці показали перші хвилини після ракетної атаки по місту.

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