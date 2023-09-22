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Ракетный обстрел Черкасс: в ОВА назвали вероятную цель россиян

Пятница 22 сентября 2023 12:15
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Ракетный обстрел Черкасс: в ОВА назвали вероятную цель россиян Фото: последствия удара российских террористов по Черкассам (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ракетного удара по Черкассам, 21 сентября, российские террористы, вероятно, пытались попасть по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца в комментарии для "Радио Свобода".

"С высокой вероятностью ракеты были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому вероятно, ракеты летели туда", - заявил Табурец.

Возможно, как отметил Табурец, террористы атаковали город ракетами класса "воздух-земля" Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков.

Последствия удара продолжают ликвидировать

По словам начальника ОВА, всего с места удара было вывезено более 593 тонн строительного мусора. Ожидается, что ближе к обеду спасатели уже завершат работу. После этого будут работать коммунальщики.

Ракетный обстрел Украины 21 сентября

Вчера, 21 сентября, российские террористы прибегли к массированному ракетному обстрелу по территории Украины. Всего было выпущено 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В общем наши воздушные силы сбили 36 снарядов.

Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

В результате удара было разрушено здание отеля в Черкассах. Правоохранители показали первые минуты после ракетной атаки по городу.

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Война России против Украины Российская Федерация Черкасская область
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