Ракетные удары по Украине: СБУ объявила подозрение командиру бомбардировочной дивизии РФ

Командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ обеспечивал нанесение систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами по гражданским объектам по территории Украины. Правоохранители объявили ему о подозрении по трем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Обстоятельства дела

С октября 2022 года по февраль 2023 года российский командир обеспечивал нанесение подчиненными ему подразделениями 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 и Х-555 по гражданским объектам по всей территории Украины.

Зачем это делалось и какими были последствия ударов

По его указанию осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы.

"Это делалось для запугивания гражданского населения, создания условий постоянного напряжения в обществе, чтобы заставить руководство Украины пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки", - говорится в сообщении.

Противоправные действия командира авиационной дивизии привели к гибели 61 и ранению 139 гражданских лиц, а также к разрушению и уничтожению объектов гражданской и энергетической системы по всей территории Украины, что привело к энергетическому кризису.

В чем подозревают российского военного

Подозреваемому полковнику инкриминируют:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Ведение агрессивной войны;

Нарушение законов и обычаев войны.

Служба безопасности Украины обнародовала текст подозрения. Отмечается, что речь идет о Варпаховиче Николае Николаевиче. Он является командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации Военно-воздушных сил РФ (аэропорт Энгельс - город Энгельс, Саратовская область РФ).