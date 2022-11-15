Ракетні удари по Львову: 80% міста без світла, одна людина поранена

"80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води немає. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори", - зазначив Садовий.

За його словами, внаслідок ракетного удару одну людину поранено. Потерпілого оперативно госпіталізовано.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи розпочнуться після тривоги. Мер Львова також зазначив, що всі школярі та дошкільнята перебувають у укриттях разом із вчителями та вихователями до завершення тривоги.

У зв'язку з відсутністю світла про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.