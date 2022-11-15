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Ракетні удари по Львову: 80% міста без світла, одна людина поранена

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок ракетних ударів РФ по Львову приблизно 80% міста залишилося без електропостачання, також частково відключено опалення.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води немає. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори", - зазначив Садовий.

За його словами, внаслідок ракетного удару одну людину поранено. Потерпілого оперативно госпіталізовано.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи розпочнуться після тривоги. Мер Львова також зазначив, що всі школярі та дошкільнята перебувають у укриттях разом із вчителями та вихователями до завершення тривоги.

У зв'язку з відсутністю світла про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 15 листопада, завдали по Україні найбільшого удару з початку війни. Окупанти випустили близько 100 ракет по українських містах.

В Офісі президента України вже відреагували на масштабну атаку росіян. Кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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