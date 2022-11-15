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Ракетные удары по Львову: 80% города без света, один человек ранен

Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетных ударов РФ по Львову примерно 80% города осталось без электроснабжения, также частично отключено отопление.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", - отметил Садовой.

По его словам, в результате ракетного удара один человек ранен. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Восстановительные работы начнутся после тревоги. Мэр Львова также отметил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

В связи с отсутствием света об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.

Напомним, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

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