Ракетные удары по Львову: 80% города без света, один человек ранен

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", - отметил Садовой.

По его словам, в результате ракетного удара один человек ранен. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Восстановительные работы начнутся после тревоги. Мэр Львова также отметил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

В связи с отсутствием света об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.