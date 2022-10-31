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Ракетні удари по Києву: частина столиці залишилася без світла та води

Фото: внаслідок ракетної атаки частина Києва залишилася без світла та води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Усі служби працюють. Подробиці - невдовзі", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (9:40)

За інформацією КМДА, енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

"Фахівці ДПЕК, НЕК "Укренерго" разом з іншими екстреними службами та органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів . Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте дехто потрапив у ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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Київвибухиракетный удар