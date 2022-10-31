Ракетные удары по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

Российские войска утром 31 октября нанесли очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. Вследствие чего часть города осталась без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой а КГГА .

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробности - вскоре", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. В столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около 10 взрывов. Часть ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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