Ракетні удари по Харкову: в ОВА назвали наслідки

Внаслідок денного ракетного удару російських окупантів по Харкову пошкоджено кілька будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

За його словами, постраждалих внаслідок ворожої атаки попередньо немає. На місці обстрілів уже працюють профільні служби та документують злочини росіян.

"Внаслідок денних ударів росіян зафіксовано ушкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. З російського Бєлгорода окупанти випустили п'ять ракет", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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