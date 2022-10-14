Ракетные удары по Харькову: в ОВА назвали последствия

В результате дневного ракетного удара российских оккупантов по Харькову повреждены несколько зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет", - рассказал Синегубов. По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки предварительно нет. На месте обстрелов уже работают профильные службы и документируют преступления россиян.