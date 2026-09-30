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Ракетні тривоги коштують Україні 45 млн доларів за годину, - дані Мінекономіки

11:13 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Ракетні тривоги коштують Україні 45 млн доларів за годину, - дані Мінекономіки Фото: міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко (facebook.com/oleksandr.kravchenko)
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Кожна година зупинки підприємств через повітряні тривоги коштує Україні близько 45 млн доларів. У Мінекономіки пояснили причини таких втрат.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Кравченка, йдеться про втрати за кожну годину, протягом якої підприємства не можуть повноцінно працювати через повітряну загрозу.

Коли лунає сигнал тривоги, працівники мають залишити робочі місця та перейти до укриттів. Відповідно, виробничі процеси та робота багатьох компаній перериваються.

За словами міністра, у деякі дні сирени можуть лунати до 10 годин.

"Якщо люди перебувають у бомбосховищі, бізнес зупиняється", - пояснив Кравченко.

РФ дедалі частіше б'є по економічній інфраструктурі

Міністр зазначив, що Росія дедалі частіше обирає цілями об'єкти, важливі для функціонування української економіки.

Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, склади, логістичні центри та центри обробки даних.

Кравченко назвав такі удари спробою "знищити практично всю економіку".

"Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і використовуватиме їх для атак на все підряд", - зауважив він.

Нагадаємо, що на початку вересня Кабінет міністрів запровадив поділ повітряних тривог на "жовтий" та "червоний" рівні залежно від типу загрози.

Крім того, уряд уточнив, що за "жовтого" рівня бізнес може продовжувати роботу, якщо має укриття або безпечний простір для працівників і відвідувачів

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