Ракетні обстріли РФ по Україні: США на Радбезі ООН озвучили мотиви Путіна

"Мотиви Путіна зрозумілі. Він вирішив, якщо не може захопити Україну силою, то спробує її заморозити. Якщо йому це вдасться, мільйони українців будуть без електроенергії, без води, без опалення у холодні зимові місяці. Ще більша кількість населення буде змушена виїхати зі своїх будинків", - сказала дипломат.

Томас-Грінфілд зазначила, що Москва використовує негуманну стратегію.

"Це апад на критично важливу інфраструктуру, це ганебна ескалація і без того жорстокої та невиправданої війни Росії. Ракетні атаки РФ також призводять до загроз АЕС", - наголосила постпред.

Дипломат додала, що потрібно зробити все можливе, щоб підтримати народ України. За її словами, США виділили 250 млн доларів на зимову гуманітарну допомогу та 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки на зарплати та соцдопомогу.

"Путін, здається, вважає, що його жорстока кампанія послабить рішучість українського народу. Але він знову ж таки. глибоко помиляється. Незважаючи на темряву, яку несе Путін, Україна й надалі захищатиме свою свободу, суверенітет і демократію. І США та наші союзники й надалі підтримуватимуть Україну так довго, як це буде потрібно", - підсумувала Томас-Грінфілд.