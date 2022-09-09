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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море сейчас находится 3 российских корабли-носители "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Враждебная группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами "Калибр", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что штормовое море может продолжать выброс сорванных якорных мин до побережья.

Угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

Напомним, украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.

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