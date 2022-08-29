Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

"Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров", - отметили военные.

Кроме этого, в ОК "Юг" рассказали, что для массовости на дежурство россияне добавили большой десантный корабль.

Следовательно, угроза ракетных ударов, диверсионных мероприятий и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых вражескими средствами поражения, остается актуальной.

Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушных тревог и считаться с тем, что пляжный отдых и купание в заминированном море - двойная опасность в современных условиях.

"Будьте сознательными и внимательными, не оставляйте без информирования компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц", - добавили в Оперативном командовании "Юг".