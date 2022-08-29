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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море сейчас находится 3 российских корабли-носители "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 3 российских корабли-носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров", - отметили военные.

Кроме этого, в ОК "Юг" рассказали, что для массовости на дежурство россияне добавили большой десантный корабль.

Следовательно, угроза ракетных ударов, диверсионных мероприятий и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых вражескими средствами поражения, остается актуальной.

Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушных тревог и считаться с тем, что пляжный отдых и купание в заминированном море - двойная опасность в современных условиях.

"Будьте сознательными и внимательными, не оставляйте без информирования компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц", - добавили в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, украинская авиация продолжает мощно бить по российским оккупантам. ВСУ 28 августа уничтожили много живой силы и техники врага на юге.

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