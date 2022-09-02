Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"
Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Украинские военные отмечают, что корабельная группировка флота противника изменений состава и задач не претерпела.
"Наготове как и раньше 3 носители ракет типа "Калибр", 1 из которых - подводный. Суммарный залп составляет 20 снарядов", - указали в ОК "Юг".
Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах.
Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Военные уничтожили много живой силы и техники врага.
Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.
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