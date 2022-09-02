Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"

Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Украинские военные отмечают, что корабельная группировка флота противника изменений состава и задач не претерпела.

"Наготове как и раньше 3 носители ракет типа "Калибр", 1 из которых - подводный. Суммарный залп составляет 20 снарядов", - указали в ОК "Юг".

Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах.