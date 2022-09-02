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Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 05:18
Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море три носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские военные отмечают, что корабельная группировка флота противника изменений состава и задач не претерпела.

"Наготове как и раньше 3 носители ракет типа "Калибр", 1 из которых - подводный. Суммарный залп составляет 20 снарядов", - указали в ОК "Юг".

Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах.

Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Военные уничтожили много живой силы и техники врага.

Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.

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