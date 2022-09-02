ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 05:18
Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання флоту противника змін складу та задач не зазнало.

"Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу "Калібр", 1 з яких - підводний. Сумарний залп складає 20 снарядів", - вказали в ОК "Південь".

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Військові знищили багато живої сили та техніки ворога.

Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму