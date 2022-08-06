Ракетная опасность. Россия держит в Черном море четыре носителя "Калибров"

Украинские военные отмечают, что в акватории осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вблизи крымского побережья. Остальное укрывается в пунктах базирования.

"На боевом дежурстве 2 надводные и 2 подводные носители крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 ВДК", - указали в ОК "Юг".

Следовательно, угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне досягаемости вражеского вооружения остается актуальной, как и минная опасность в прибрежных водах.

Наши воины призывали не пренебрегать мерами безопасности и четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.