ВСУ массово уничтожают элитных десантников России в Херсонской области, - СтратКом

Украинские военные "уничтожают пачками" элитные подразделения ВДВ российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

По информации организации, свидетельством продвижения украинских военных в Херсонской области являются колоссальные потери россиян. Они приходятся на элитные подразделения ВДВ, которые были переброшены в регион. В доказательство успешной ликвидации россиян СтратКом приводит списки убитых россиян из 747 гвардейского десантно-штурмового полка. Cписки убитых россиян (t.me/AFUStratCom)