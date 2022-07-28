UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная атака в Киевской области: оккупанты ударили по воинской части

Фото: оккупанты ударили ракетами по военной части в Киевской области (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 28 июля нанесла ракетный удар по населенному пункту Лютеж Киевской области. Вражеские ракеты попали на территорию воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, оккупанты выпустили шесть ракет типа "Калибр". Одну из них удалось сбить в Бучанском районе.

"В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два - повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером", - сказал Громов.

Также он отметил, что войска РФ нанесли удар из акватории Черного моря, а именно с мыса Фиолент.

Также Громов прокомментировал обстрелы в Черниговской области. Он отметил, что оккупанты из РСЗО атаковали позиции украинских военных. Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Белоруссии.

"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Позже стало известно о ракетном ударе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьракетный ударВойна в УкраинеВойна России против Украины