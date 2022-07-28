Ракетная атака в Киевской области: оккупанты ударили по воинской части

По его словам, оккупанты выпустили шесть ракет типа "Калибр". Одну из них удалось сбить в Бучанском районе.

"В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два - повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером", - сказал Громов.

Также он отметил, что войска РФ нанесли удар из акватории Черного моря, а именно с мыса Фиолент.

Также Громов прокомментировал обстрелы в Черниговской области. Он отметил, что оккупанты из РСЗО атаковали позиции украинских военных. Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Белоруссии.

"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил он.