Ракетная атака в Киевской области: оккупанты ударили по воинской части

Российская армия утром 28 июля нанесла ракетный удар по населенному пункту Лютеж Киевской области. Вражеские ракеты попали на территорию воинской части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
По его словам, оккупанты выпустили шесть ракет типа "Калибр". Одну из них удалось сбить в Бучанском районе.
"В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два - повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером", - сказал Громов.
Также он отметил, что войска РФ нанесли удар из акватории Черного моря, а именно с мыса Фиолент.
Также Громов прокомментировал обстрелы в Черниговской области. Он отметил, что оккупанты из РСЗО атаковали позиции украинских военных. Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Белоруссии.
"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Позже стало известно о ракетном ударе.
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