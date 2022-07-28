Ракетна атака у Київській області: окупанти вдарили по військовій частині

За його словами, окупанти випустили шість ракет типу "Калібр". Одну з них вдалося збити у Бучанському районі.

"На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві - пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", - сказав Громов.

Також він зазначив, що війська РФ завдали удару з акваторії Чорного моря, а саме з миса Фіолент.

Також Громов прокоментував обстріли у Чернігівській області. Він зазначив, що окупанти з РСЗВ атакували позиції українських військових. Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка у Білорусі.

"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються", - додав він.