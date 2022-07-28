Ракетна атака у Київській області: окупанти вдарили по військовій частині

Російська армія зранку 28 липня завдала ракетного удару по населеному пункту Лютіж Київської області. Ворожі ракети потрапили на територію військової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
За його словами, окупанти випустили шість ракет типу "Калібр". Одну з них вдалося збити у Бучанському районі.
"На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві - пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", - сказав Громов.
Також він зазначив, що війська РФ завдали удару з акваторії Чорного моря, а саме з миса Фіолент.
Також Громов прокоментував обстріли у Чернігівській області. Він зазначив, що окупанти з РСЗВ атакували позиції українських військових. Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка у Білорусі.
"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються", - додав він.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні зранку у Вишгородському районі Київської області було чути вибухи. Пізніше стало відомо про ракетний удар.
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