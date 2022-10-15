Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Угруповання ворожих сил складається з 12 кораблів і катерів, які маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут", - зазначили українські військові.

РФ тримає у Чорному морі 3 ракетоносії, серед яких один підводний. Вони споряджені частково використаним запасом "Калібрів" у кількості 12 штук.

В ОК "Південь" наголосили, що загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними, та закликали: