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Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 05:49
Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Угруповання ворожих сил складається з 12 кораблів і катерів, які маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут", - зазначили українські військові.

РФ тримає у Чорному морі 3 ракетоносії, серед яких один підводний. Вони споряджені частково використаним запасом "Калібрів" у кількості 12 штук.

В ОК "Південь" наголосили, що загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними, та закликали:

  • не нехтувати сигналами повітряної тривоги;
  • оперативно переходити в укриття;
  • не наражати себе на небезпеку;
  • дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, 14 жовтня авіація ЗСУ потужно вдарила по окупантах на півдні. Наші воїни знищили 2 "Гради" і склад боєприпасів ворога.

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