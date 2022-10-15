ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 05:49
Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: В Черном море находится 3 российских судна-носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Группировка вражеских сил состоит из 12 кораблей и катеров, которые маневрируют вблизи Крыма, укрываясь от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут", - отметили украинские военные.

РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, среди которых один подводный. Они снаряжены частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными, и призвали:

  • не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;
  • оперативно переходить в укрытие;
  • не подвергать себя опасности;
  • соблюдать правило двух стен.

Напомним, 14 октября авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге. Наши воины уничтожили 2 "Града" и склад боеприпасов врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе