Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Группировка вражеских сил состоит из 12 кораблей и катеров, которые маневрируют вблизи Крыма, укрываясь от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут", - отметили украинские военные.

РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, среди которых один подводный. Они снаряжены частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными, и призвали: