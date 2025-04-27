Ракетна загроза з Чорного моря: ВМС фіксує вранці ворожий носій "Калібрів"

Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗСУ.

Як уточнили у військовому відомстві, даний ракетоносій у разі атаки здатен запустили загальним залпом до 6 "Калібрів". Також в українських ВМС інформують, що в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються. Між тим в Середземному морі були помічені 4 військові кораблі РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет. Також у відомсті додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря –- 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.