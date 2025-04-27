Ракетная угроза с Черного моря: ВМС фиксирует утром вражеский носитель "Калибров"
Сегодня утром в акватории Черного моря фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских сил ВСУ.
Как уточнили в военном ведомстве, данный ракетоноситель в случае атаки способен запустили общим залпом до 6 "Калибров".
Также в украинских ВМС информируют, что в Азовском море корабли противника не наблюдаются.
Между тем в Средиземном море были замечены 4 военных корабля РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 ракет.
Также в ведомстве добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля во время массированной комбинированной атаки РФ выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно: 145 дронов и 70 ракет различных типов (12 из них оказались "Калибрами", выпущенными из акватории Черного моря).
Силы противовоздушной обороны ВСУ тогда сбили 48 ракет (среди них - 6 "Калибров") и 64 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.
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