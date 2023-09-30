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Ракетна загроза. Росія вивела в Чорне море два носії "Калібрів"

Україна, Субота 30 вересня 2023 09:00
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Ракетна загроза. Росія вивела в Чорне море два носії "Калібрів" Фото: Росія вивела у Чорне море ракетоносії з "Калібрами" (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море ракетоносії у суботу, 30 вересня. Загальний залп може складати до 14 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів. Серед них два носії ракет. Максимальний залп може становити 14 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, в Азовському та Середземному морях Росія тримає по одному кораблю. Серед них ракетоносіїв немає.

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

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